Nuovo Stadio Milano, Sala: “Aspettiamo il progetto rivisto da Inter e Milan”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato a parlare della questione legata alla costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan.

Il primo cittadino milanese ha risposto ai cronisti presenti in occasione dell’intitolazione dei Giardini di viale Giovanni da Cermenate a Paolo Scrofani.

La situazione, al momento, sarebbe ancora la stessa: con il comune che sarebbe in attesa che i due club presentino il progetto rivisitato. Il problema principale sarebbe sempre legato alle volumetrie relative all'area in cui dovrebbe essere costruito il nuovo impianto in zona San Siro. Ecco di seguito le sue parole, riportate da Calcio e Finanza.

“Il problema è che noi stiamo ancora aspettando il progetto rivisto di Milan e Inter e non ne vorrei parlare più finché non lo abbiamo. Perché dal progetto capiremo quanto percorso hanno fatto ancora per venire non dalla nostra parte ma dalle nostre indicazioni".