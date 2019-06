Nuovo fronte per l’attacco: un altro croato, una vecchia conoscenza

Le notizie che provengono dalla Germania parlano di un nuovo fronte di mercato per il reparto avanzato nerazzurro. La Bild ha raccolto le dichiarazioni di Wolfgang Steubing, presidente del comitato direttivo dell’Eintracht Francoforte, la squadra che ha eliminato l’Inter dall’ultima Europa League. Dopo aver perso Jovic, passato da pochi giorni al Real Madrid per 65 milioni di euro, il dirigente ha ammesso che altri porrebbero seguirlo. “Spero di no. Ma non lo possiamo escludere. I ragazzi hanno giocato troppo bene a livello internazionale. E poi arrivano altri club, è così. Con Rebic potrebbe diventare dura. Anche Haller è sicuramente sulla bocca di tutti”.

Secondo la Bild, dietro queste dichiarazioni, almeno per ciò che riguarda Ante Rebic, ci sarebbe proprio l’Inter che si sarebbe fatta avanti con l’entourage del croato mettendo sul piatto un ingaggio da top player. Si parla di 4 milioni di euro, un somma decisamente superiore a quella percepita al momento dal club tedesco e che potrebbe convincerlo a raggiungere i compagni di nazionale Perisic e Brozovic all’Inter. L’esterno sinistro classe ’93 ha chiuso una stagione strepitosa con l’Eintracht, con un bottino personale di 10 gol e 6 assist.