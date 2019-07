Nuove trattative per la cessione di un giovane nerazzurro

Tuttomercatoweb fa trapelare la notizia secondo la quale nei prossimi giorni potrebbe concludersi un nuovo affare di mercato che coinvolgerebbe la società nerazzurra e il Pescara.

Il club abruzzese sarebbe interessato al calciatore honduregno Rigoberto Rivas: classe '98, centrocampista, nel 2018 era stato trasferito in prestito alla Ternana Calcio, militante in serie C.

Il giovane centrocampista sarebbe la figura adatta a sostituire l'uruguaiano Gaston Brugman,ormai destinato al Parma.

La notizia è trapelata a seguito dell'arrivo del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, presso la sede nerazzurra.