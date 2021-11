Notizie Inter, Marotta sonda altri due possibili parametri zero

Il mercato dei giocatori low cost non passa mai di moda per l'Inter.

La volontà dell'AD nerazzurro Giuseppe Marotta è quella di mantenere la rosa competitiva per lottare fino alla fine per la conquista del titolo e contestualmente della seconda stella senza però eccedere negli investimenti economici. Di giocatori a parametro zero a Milano negli ultimi anni ne sono arrivati diversi. Da Kwadwo Asamoah a Stefan De Vrij fino ad arrivare ad Alexis Sanchez e Hakan Calhanoglu. Tutte pedine senza dubbio importanti che hanno permesso ai vertici di Via della Liberazione di risparmiare diversi milioni di euro per i cartellini.

Per quanto concerne gli ultimi nomi "low cost", la redazione di calciomercato.com ha tracciato i profili di Matthias Ginter e Denis Zakaria, entrambi di proprietà del Borussia Moenchengladbach ed entrambi con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. A riguardo il Direttore Sportivo del club tedesco Max Eberl non ha escluso una partenza dei due già nella finestra di mercato invernale che si aprirà dai primi giorni di gennaio. Il tutto poiché in tempi di coronavirus nessun club può permettersi di perdere due pedine importanti senza incassare un solo euro.

Per questo motivo, qualora al Moenchengladbach dovessero pervenire offerte congrue già dall'inizio del 2022, i tedeschi potrebbero decidere di liberarli con qualche mese di anticipo per racimolare qualche milione. Ginter piace agli scout nerazzurri perché è un difensore affidabile e non troppo avanti con l'età (è un classe 1994). Zakaria invece, che nella sfida tra la sua Svizzera e l'Italia ha dato filo da torcere al centrocampo azzurro, piace non poco anche alla Roma di Josè Mourinho, con quest'ultimo che lo ha esplicitamente richiesto al proprio General Manager, Tiago Pinto.