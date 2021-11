Notizie Inter, Bonan sul rinnovo di Brozovic: le parole che scaldano i tifosi

Notizia Inter: il rinnovo di Marcelo Brozovic è al centro del dibattito.

Dopo la grande partita di ieri, condita anche dal gol dell'1-0 contro lo Sheriff, e le parole sibilline del croato che hanno lasciato un velo di indecisione sulla prosecuzione del suo rapporto in nerazzurro per il futuro, limitandosi ad uno stringato: “Vedremo”, anche se Ausilio ha parlato di incontro imminente – leggi qui le parole del ds -, dagli studi di Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato della situazione del centrocampista croato numero settantasette, esprimendo quella che è la sua convinzione su questa trattativa.

Ecco le sue parole: “Parliamo di un giocatore, anche per merito di Spalletti, che si è ritagliato una seconda parte di carriera in un ruolo che non era il suolo. È fortemente integrato nel progetto dell'Inter e rinnoverà". Insomma, la fiducia manifestata da Marotta qualche settimana fa e l’augurio di Ausilio di ieri sera, spinge anche il giornalista ad essere fiducioso su una felice riuscita della trattativa, per un giocatore che ha trovato la sua dimensione in campo con Luciano Spalletti e che è cresciuto ulteriormente con Antonio Conte.

Intanto, da viale della Liberazione, i dirigenti ufficializzeranno nelle prossime ore, dopo quelli di Bastoni e Lautaro, anche un altro rinnovo fondamentale come quello di Nicolò Barella, altro elemento di spicco della rosa nerazzurra, che prolungherà il suo rapporto con la maglia nerazzurra fino al 2026, con la promessa, chissà, di diventare il prossimo capitano dell’Inter per i prossimi anni – per tutti i dettagli su questo rinnovo, clicca qui.