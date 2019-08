Non solo Lukaku, seconda beffa clamorosa della serata per la Juventus

Non c’è solo l’imminente arrivo di Lukaku a Milano a rovinare la serata juventina. Il sito TuttomercatoWeb informa che un'altra svolta, negativa e inattesa, è arrivata nelle ultime ore sul tavolo della dirigenza bianconera. “Paulo Dybala ha detto no, ancora una volta, alla Premier League.” L’argentino è stato coerente e dopo aver mandato per aria il tavolo già apparecchiato con i Red Devisl per lo scambio con Lukaku , stasera ha replicato. Stessa richiesta di ingaggio altissimo agli Spurs e così anche il Tottenham saluta Paratici e compagnia, dopo che l’accordo tra i club sui 70 milioni per il trasferimento era già stato raggiunto.

Evidentemente a Dybala l’aria inglese non piace proprio e preferisce attendere gli sviluppi a Torino, anche se da separato in casa o, come suol dirsi in queste settimane, da giocatore “fuori dal progetto”.

A lui guarda con attenzione il PSG, specie da quando la dirigenza transalpina ha realizzato che molto difficilmente riuscirà a trattenere Neymar a Parigi ancora a lungo. Sullo sfondo una sagoma inquietante (per Paratici), quella vecchio maestro Marotta, solo apparentemente defilato ma pronto a portare a termine il suo piano, quando la Juventus si accorgerà di non poter fare a meno di un’altra plusvalenza e sarà costretta a chiedere a Marotta lo scambio con Icardi. E allora sarà gioco partita e incontro per Marotta vs Paratici.