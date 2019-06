Non solo Icardi, Marotta e Conte fanno piazza pulita, due nomi a sorpresa

L'ultimo aggiornamento sulla situazione di mercato in casa Inter viene da Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport. Il giornalista ha pubblicato un post che preannuncia una operazione di allontanamento di tutti i giocatori che negli ultimi mesi si sono resi protagonisti di polemiche o comportamenti non in linea con le regole dettate dalla società.

"Linea dura da parte di Beppe #Marotta e Antonio #Conte nei confronti dei giocatori che hanno creato problemi o hanno avuto atteggiamenti sopra le righe fuori dal campo. Per questo l’#Inter ha messo in uscita Mauro #Icardi, Radja #Nainggolan, Ivan #Perisic, #JoaoMario e #Miranda‬"

I nomi di Joao Mario e Joao Miranda entrano nell'elenco degli elementi da cedere probabilmente per gli atteggiamenti degli ultimi periodi. Il portoghese fu ripreso in allenamento da Spalletti a causa di un impegno non propriamente al top mentre per l'ex capitano della nazionale brasiliana si parlava di cessione già da tempo ed è verosimile che il festino interrotto dalla polizia dopo l'ultima amichevole della Selecao sia stato solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso.