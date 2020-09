Niente Monaco per Brozovic, il tecnico Kovac: "Un top ma non fa per noi"

Continua a tenere banco in casa Inter il futuro di Marcelo Brozovic, da anni centrale nell'undici titolare nerazzurro ma a quanto pare non incedibile, soprattutto in un mercato bloccato a causa della crisi economica generata dalla pandemia.

Nei giorni corsi si era parlato di un possibile interessamento del Monaco per il giocatore, anche grazie alla presenza in panchina del tecnico croato Niko Kovac. Ebbene, è stato proprio l'allenatore dei francesi, ai microfoni di Nice-Matin, a smentire questa possibilità. Ecco le sue parole:

"Ho avuto Brozovic ai tempi dell'under-21 della Croazia, ed è sempre facile relazionarsi con giocatori che hai già allenato. E' un ottimo giocatore, internazionale, che gioca per una grande squadra, ma onestamente non fa per noi. Stiamo seguendo altre piste."