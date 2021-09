"Nessuna offerta di rinnovo a Insigne". Marotta può fare così scacco matto

Lorenzo Insigne è un "caso anomalo". Parola di Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport. Il capitano del Napoli, per ora, non ha ancora trovato un'intesa per il rinnovo del suo contratto che scadrà nel 2022.

Intervenendo su Radio Marte, Di Marzio ha detto: "Il caso è anomalo: parliamo del capitano del Napoli. Ha il contratto in scadenza. Non gli hanno fatto un'offerta, ma - ha sottolineato - vogliono far credere che sia lui a non voler restare. Lo fanno passare per chi non ha interesse a rimanere, ma non è così". Di Marzio ha poi rivelato un altro retroscena: "Il presidente Aurelio De Laurentiis manco lo saluta. A gennaio, di questo passo, Lorenzo va via e firma per un'altra squadra".

Da qualche settimana l'Inter, non è notizia di oggi sicuramente, tiene d'occhio la situazione. Il Corriere dello Sport, ieri (giovedì 2 settembre,ndr) ha raccontato come per 'dare scacco matto' a Giuseppe Marotta basterebbe una mossa semplice. Riproporre cioè la stessa formula che, ad agosto, era stata fatta arrivare all'agente del numero 10 del Napoli e della Nazionale di Roberto Mancini: "Sette milioni di euro alla firma e 4 anni a 6 milioni di euro l'anno, più la disponibilità dei diritti d'immagine". Non dimentichiamoci, poi, le parole di Stefano Salandin, giornalista di Tuttosport, nell'intervista esclusiva a Interdipendenza che potete rileggere qui: "I segnali non sono confortanti. De Laurentiis queste vicende le gestisce un po’ a modo suo. Quando vede che qualcuno prende troppa immagine e visibilità, si irrigidisce. L’Inter è molto attenta sulla questione, ma - aveva sottolineato - sarà Insigne a decidere se tagliare o no il cordone ombelicale. La personalità del presidente è comunque molto forte. Quindi? Quindi la trattativa è complessa. Infine dall’estero non mi risultano richieste".

L'Inter cercherà l'affondo per il colpaccio a 0 euro già a gennaio? Non resta che attendere.