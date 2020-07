Ndombele Inter, Romano conferma: Skriniar può essere la chiave

I recenti sondaggi da parte dell'Inter per quanto riguarda Tanguy Ndombele del Tottenham iniziano pian piano a concretizzarsi. Il francese, che nel progetto di Josè Mourinho non sembra essere più una priorità, piace e non poco a Beppe Marotta.

Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano su calciomercato.com, lo Special One libererebbe volentieri Ndombele per arrivare a Milan Skriniar, difensore dell'Inter per la quale Mourinho non ha mai nascosto la propria stima.

Chiaramente prima bisognerà capire quanto Inter e Tottenham valutano i rispettivi giocatori, ma la volontà del club di Via della Liberazione di trattare Ndombele c'è tutta. Il mercato nerazzurro dunque entra nel vivo.