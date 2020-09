Ndombele Inter, Mourinho lo scarica: gli Spurs attendono offerte

L’Inter è a caccia di rinforzi a centrocampo per la prossima stagione. Tra i profili monitorati dai nerazzurri c’è anche Tanguy Ndombele del Tottenham. Il classe '96 sarebbe la principale alternativa a N’Golo Kante. L’ex centrocampista del Lione ha deluso ampiamente le aspettative in questa sua prima stagione in Premier League e gli Spurs starebbero valutando la cessione.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il tecnico Jose Mourinho avrebbe già comunicato alla dirigenza che Ndombele non rientra nei suoi piani e avrebbe dato il suo benestare alla cessione nel caso in cui arrivassero delle offerte. Lo Special One non lo riterrebbe adatto allo stile della Premier League e, soprattutto, non vedrebbe in lui il desiderio di crescere e imparare un nuovo modo di giocare.

Il Tottenham sarebbe disposto a cederlo per una cifra superiore ai 50 milioni di euro, in modo da recuperare in parte i 60 milioni di euro spesi la scorsa estate. Gli Spurs lo hanno messo sul mercato e sarebbero in attesa di offerte. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe appunto l’Inter, che però non sarebbe disposta a spendere una cifra del genere.