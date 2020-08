Ndombele Inter, il giocatore può forzare la mano e lasciare il Tottenham

Per il centrocampo dell'Inter la dirigenza di Via della Liberazione sta per allestire un bel cantiere di lavori. La mediana vedrà sicuramente qualche innesto, specialmente quello di Sandro Tonali che arriverà dal Brescia in un'operazione da 35 milioni di euro complessivi.

A stuzzicare i nerazzurri però, nell'ultimo periodo è stato Tanguy Ndombele, centrocampista pagato dal Tottenham 60 milioni di euro solo un anno fa e che potrebbe già fare le valigie. Gli Spurs dal canto proprio, considerando anche che Ndombele è un classe 1996, vorrebbero blindarlo.

Josè Mourinho qualora ci fosse la possibilità di scambiare il francese con Milan Skriniar non ci penserebbe due volte. Nel frattempo, il giocatore ha fatto capire di non disdegnare affatto la meta milanese. Lo riferisce il Mirror.