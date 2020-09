Ndombele Inter, il francese si allontana: Mourinho lo toglie dal mercato

Nonostante l’imminente arrivo di Arturo Vidal, i nerazzurri sarebbero alla ricerca di un altro rinforzo a centrocampo. Il nuovo centrocampista potrebbe arrivare solo se dovesse essere ceduto Marcelo Brozovic. Il croato è nel mirino di diversi club esteri e potrebbe partire per almeno 40 milioni di euro. I nerazzurri sarebbero in attesa di offerte, ma al momento non sarebbero ancora arrivate.

Se dovesse concretizzarsi la cessione di Brozovic, il nome in cima alla lista sarebbe sempre quello di N’Golo Kante del Chelsea, ma sarà molto difficile convincere i blues a cederlo. Il club londinese lo valuterebbe circa 60 milioni di euro, cifra che attualmente i nerazzurri non potrebbero spendere.

Per questo motivo sarebbe stata già individuata l’alternativa, ovvero Tanguy Ndombele del Tottenham. Il francese ha deluso le aspettative nella sua prima stagione con gli Spurs, ma in questo avvio di campionato sembra aver ritrovato la forma ideale e sta giocando con continuità. Secondo quanto riportato da l’Equipe, Jose Mourinho non avrebbe più intenzione di cederlo e lo avrebbe tolto dal mercato.