Ndombele Inter, altro che 60 milioni di euro: si lavora allo sconto

Ancora lavori in corso in Via della Liberazione per quanto concerne l'ingaggio di un nuovo centrocampista. Raffreddata la pista Sandro Tonali, l'Inter sta cercando un modo per arrivare a Tanguy Ndombele.

Il n°28 del Tottenham, pagato dai londinesi 55 milioni di sterline solo un anno fa, è uno dei profili maggiormente graditi dal tecnico interista Antonio Conte. Nell'ultimo periodo si è parlato molto di un ipotetico scambio alla pari con Milan Skriniar.

Secondo la redazione dell'Express però, visto il non decollare di tale proposta, il club milanese potrebbe chiedere agli Spurs uno sconto e ingaggiarlo senza l'inserimento di contropartite tecniche. Il patron del Tottenham Daniel Levy prende tempo.