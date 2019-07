Napoli, se dovesse saltare Icardi è già pronto il piano B

Da quando il Napoli è stato accostato anch'egli (oltre alla Juventus) nell'affare Icardi, tra i partenopei e l'entourage dell'argentino non sembrano esserci stati dei contatti diretti e concreti.

Ciò, nonostante il club di De Laurentiis sia interessato al giocatore ormai da anni, potrebbe mettere il club azzurro nelle condizioni di cambiare obiettivo per l'attacco.

E' così che secondo la Gazzetta dello Sport entra in scena il nome di Rodrigo, attaccante del Valencia valutato - proprio come Icardi - 60 milioni. Ovviamente il bomber rosarino, vista anche l'esperienze pluriennale in Serie A, sarebbe un profilo più gradito. Qualora però l'affare non dovesse decollare, De Laurentiis virerebbe sullo spagnolo.