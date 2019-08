Napoli - Ancelotti su Icardi: "Alla vicenda ci pensa la società"

Carlo Ancelotti, durante la conferenza stampa alla viglia della prima giornata di Serie A contro la Fiorentina, ha parlato della situazione attaccanti.

"Icardi? Alla vicenda ci pensa la società, io penso alla squadra e alla difficile partita di domani. Su Milik la società da tempo sta cercando di rinnovare il contratto, stanno trattando e questo significa che siamo tutti molto interessati al fatto che possa restare per molto tempo al Napoli. Per noi è un giocatore importantissimo, non solo per il presente ma anche per il futuro”.