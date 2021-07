Nandez, parla l'agente: "Onorati dell'Inter! C'è una promessa con Giulini..."

L’Inter ormai fa sul serio per Nahitan Nandez. Nei dialoghi col Cagliari degli ultimi giorni, i nerazzurri hanno approfondito il discorso per il duttile centrocampista, utilizzato sia sulla fascia che nel ruolo di mezzala. Il classe 1995 gradisce la destinazione Inter, ma non c’è ancora l’accordo tra il club nerazzurro e il Cagliari per il cartellino del giocatore.

Intanto Pablo Bentancur, agente proprio di Nandez, ha parlato così del futuro del suo assistito e in particolare dell’interesse dell’Inter: “Le cose stanno andando bene, da parte nostra siamo onorati dell’interesse dell’Inter. Con la salvezza del Cagliari c’era un promessa: Giulini lo avrebbe aiutato per venderlo a una big in estate. Il presidente ha rapporti ottimi con l’Inter, vediamo”.

Inzaghi aspetta le evoluzioni della vicenda: Nandez-Inter, avanti tutta...