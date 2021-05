Nandez lascia Cagliari? Tanta la concorrenza per l'Inter

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, c’è un giocatore del Cagliari che si sta mettendo in mostra.

Si tratta di Nahitan Nandez che ha fatto benissimo in questa stagione ed in generale da quando è arrivato in Italia. Su di lui ci sono gli occhi dell’Inter che, però, deve sborsare 25 milioni per strapparlo al Cagliari.

Sul giocatore uruguayano, però, non manca la concorrenza. Infatti, anche la Roma di Josè Mourinho ed il Napoli sono su di lui.