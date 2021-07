Nandez Inter, Simeone e Pinamonti: il punto cruciale è l'attacco

Nandez all'Inter. Questione di tempo, questione di accordo tra i club. La fumata bianca non è ancora arrivata. Il giocatore ha scelto i nerazzurri, rifiutando altre proposte. Inter e Cagliari non hanno ancora trovato l'accordo definitivo. Un tira e molla che non trova la quadra.

Proviamo a spiegare il motivo. In casa Cagliari ci sono delle situazioni di mercato in uscita da sistemare. In attacco, Simeone è destinato a lasciare i rossoblù. Tante squadre sul calciatore, anche l'Atletico Madrid di papà Diego.

Nella trattativa che porterà Nandez a Milano ci sarà, probabilmente, il passaggio di Pinamonti al Cagliari. L'attaccante nerazzurro deve decidere tra Cagliari e Empoli. Quando potrebbe sbloccarsi il tutto? Con la cessione di Simeone che lascerebbe il posto a Pinamonti. Ricordando il ritorno in Sardegna anche di Nainggolan.