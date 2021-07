Nandez Inter, senti Ramirez: "E' abituato a pressioni simili"

Nandez Inter, può essere stata la settimana decisiva quella che sta per concludersi per quanto concerne il possibile passaggio di Nahitan Nandez all'Inter di Simone Inzaghi. Il giocatore ha dato il proprio assenso al trasferimento a Milano ormai da qualche settimana.

Inoltre, a facilitare le negoziazioni con il club sardo, ci sarebbe la voglia di Radja Nainggolan di tornare sull'isola che potrebbe diminuire la distanza attuale tra i due club (l'Inter offre un prestito oneroso pari a 2 milioni di euro con diritto di riscatto, mentre il Cagliari propone la stessa formula ma con un prestito più oneroso).

Nel frattempo, a parlare del possibile trasferimento di Nandez ci ha pensato anche il connazionale Gaston Ramirez ai microfoni di Tuttomercatoweb. Queste le sue parole: "Nahitan è abituato alle pressioni. Viene da squadre come Penarol e Boca, sa lottare per giocare per vincere tutte le partite di tutte le categorie".