Nandez Inter, pista tramontata? Nuova indiscrezione sul centrocampista

NANDEZ INTER - Una dei tormentoni di questa estate è sicuramente quello di Nahitan Nandez in casa Inter. Il centrocampista uruguaiano del Cagliari è stato a lungo corteggiato dall'Inter senza però esser mai stato realmente vicino all'approdo in nerazzurro. Beppe Marotta e Ausilio però non mollano l'ex Boca Juniors.

Prima dell'acquisto di Dumfries, Nandez era il candidato principale a rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Di fatto, spesso l'agente del calciatore ha parlato di contatti con l'Inter e di buoni rapporti con la società, anche se nelle ultime settimane la pista che portava al centrocampista si è raffreddata. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nonostante la trattativa sia quasi arenata, l'idea di Marotta di portare a casa Nandez non è ancora tramontata. Il motivo per cui l'uruguaiano si è allontanato dai nerazzurri è legato alle uscite. L'Inter non è riuscita a cedere qualcuno a centrocampo, con il reparto che è rimasto sovraffollato. Dunque trattativa molto difficile a causa dell'ampia rosa dei nerazzurri. Anche se i continui contatti tra l'agente del centrocampista cagliaritano e i nerazzurri sono frequenti e soprattutto il calciatore continua a spingere per andare a Milano.

Il tutto sulla base di una promessa fatta da Giulini allo stesso Nandez, che gli avrebbe permesso di fare il salto di qualità. Insomma, pista raffreddata ma non del tutto svanita, Nandez rimane un obiettivo dell'Inter, ma il tempo stringe e a centrocampo non è ancora uscito nessuno.