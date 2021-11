Nandez Inter, per l'uruguayano spunta un'altra pretendente: la situazione

Nandez Inter, non è mai finita.

Quello del centrocampista di proprietà del Cagliari, è un nome che non è mai stato cancellato dalle agende del Direttore Sportivo interista Piero Ausilio e dell'Amministratore Delegato Giuseppe Marotta. Ma partiamo con ordine. La scorsa estate il club sardo voleva a tutti i costi riconfermare Radja Nainggolan, giocatore all'epoca ancora di proprietà dell'Inter e per la quale lo stesso club nerazzurro richiedeva di inserire nell'operazione proprio Nandez.

Alla fine però, viste le evidenti differenze di costo per quanto concerne i cartellini dei due centrocampisti, Nainggolan fece ritorno alla base nerazzurra per poi essere rigirato ai belgi dell'Anversa con l'uruguayano che è rimasto alla base cagliaritana. Ora però la situazione è cambiata. L'ex Boca Juniors continua a richiedere di essere ceduto, ma stavolta il patron Tommaso Giulini sembra essere seriamente disposto ad accontentare il ragazzo.

Stando a quanto riferito dalla redazione di gianlucadimarzio.com, per Nandez sarebbe pronto a farsi avanti il Napoli di Luciano Spalletti, altro tecnico che stima parecchio il giocatore del Cagliari soprattutto per la sue ottime capacità di adattamento in diversi ruoli del campo. In precedenza la nostra redazione aveva riportato le parole dell'agente di Nandez, Pablo Bentancur, circa il futuro del proprio assistito (clicca qui per leggerle).

Insomma, il n°18 rossoblù continua a piacere e non poco. Ad oggi, l'unica ipotesi per mettere d'accordo tutte le parti, sarebbe quella di intavolare una trattativa sulla base di un prestito di 18 mesi con obbligo riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro. Il tutto, per non gravare nell'immediato nelle casse del club di Via della Liberazione.