Nandez-Inter, affare ancora possibile: il giocatore aspetta i nerazzurri

Ancora tutto da decifrare il futuro di Nahitan Nandez, promesso sposo dell'Inter ma che da settimane vive una situazione di stallo a causa dell'ostruzionismo del Cagliari verso il trasferimento a Milano.

Nelle ultime settimane, infatti, i rapporti tra i due club sono diventati bruscamente freddi, in quanto il club sardo continua a non accettare le condizioni dell'Inter per il trasferimento del giocatore uruguaiano. Il calciatore continua ad avere in testa solo il club campione d'Italia, e prenderà in considerazione altri lidi solo quando le strade che portano a Milano saranno definitivamente sbarrate.

Secondo quanto riportato da SportItalia, la trattativa tra i due club non è ancora morta, ed è possibile che nei prossimi giorni le due dirigenze tornino a discutere del centrocampista dopo il silenzio delle ultime settimane.

L'Inter al momento ha dato priorità massima alla ricerca del nuovo attaccante, che dovrà completare un reparto che ha perso il suo giocatore più importante, Romelu Lukaku. Dopo l'infortunio di ieri di Marcus Thuram, l'obiettivo numero uno sembra essere Joaquin Correa della Lazio, per il quale è stato aperto un tavolo di confronto con la dirigenza biancoceleste, come confermato dallo stesso Tare nellla giornata di ieri.