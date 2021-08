Nandez forza la mano, il Cagliari si irrita. L'Inter ha altre priorità

L’insubordinazione da parte di Nahitan Nandez, centrocampista uruguayano del Cagliari, che non si è presentato al ritiro di Palma de Mallorca, ha fatto andare su tutte le furie il presidente della società sarda, Tommaso Giulini che, attraverso le parole del proprio ds, Capozzucca, ha fatto sentire il fastidio per il comportamento.

Il giocatore ha, oramai, la testa all’Inter e non vede altre soluzioni per il suo futuro nella prossima stagione. Al momento, però, le due società, seppur in ottimi rapporti, non sono riusciti a raggiungere una quadra visto che il Cagliari chiede 5 milioni per il prestito, mentre l’Inter è arrivata fino a 3.

Dal canto suo, la società nerazzurra, secondo quanto riportato da parte del sito Calciomercato.com, ha apprezzato la forzatura del giocatore, anche se la prima soluzione per la fascia destra rimane sempre Denzel Dumfries del PSV per cui si spera di raggiungere un accordo e di abbassare la richiesta di 20 milioni di euro fatta dalla società olandese.