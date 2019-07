Nainggolan vuole solo l'Inter, ma c'è già il nome del BIG pronto a sostituirlo

Tuttosport fa il punto sulla situazione Nainggolan. Il belga, reduce da una prima stagione tormentata in nerazzurro, vorrebbe proseguire la propria esperienza a Milano. L'intenzione è quella di mettersi subito a disposizione di Conte per provare a convincerlo a puntare su di lui anche in vista della prossima stagione. Sul taccuino degli uomini mercato nerazzurro c'è però già il nome del possibile sostituto.

Scrive Tuttosport, nell'edizione di stamani: "In Inghilterra hanno ipotizzato una possibile trattativa che comprenda Nainggolan e conguaglio per arrivare a Nemanja Matic che era stato allenato da Conte e che non ha ben chiaro se per lui - al di là di un contratto fino a giugno - possa esserci un futuro a Manchester".