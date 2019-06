Nainggolan, spunta l'ipotesi di un ritorno alla Roma: lo scenario

E' arrivato la scorsa estate sotto esplicita richiesta di Luciano Spalletti. Oggi però, anche se negli audio che sono stati resi pubblici a dicembre diceva di voler tornare nella capitale, Radja Nainggolan vede un ritorno in giallorosso sempre più lontano.

"Il ritorno a Roma non appare percorribile, visto che il club ha scelto di cederlo e non ci sono stati ripensamenti. Sono stati lanciati alcuni sondaggi in Europa, ma con quei 29,5 milioni di valore a bilancio raggiungere l’obiettivo non sarà semplice“.

Questo è quanto riporta stamane il Corriere dello Sport. Insomma, vista l'onerosità dell'operazione chiusa solo un anno fa, l'Inter è alla ricerca di compratori disposti a sborsare almeno 30 milioni.