Nainggolan, sfuma il ritorno al Cagliari. L’ex Inter va all’estero

Colpo di scena sul futuro di Radja Nainggolan. Dopo la rescissione anticipata del contratto con l’Inter, il centrocampista dirà addio anche alla Serie A dopo ben 16 anni. Come riportato da Sky Sport, il belga sarà un nuovo giocatore dell’Anversa, club belga in corsa per la qualificazione alla prossima Europa League. Sulle tracce del giocatore c’erano anche Cagliari e Besiktas.

Trattativa chiusa nella notte, con il suo agente Alessandro Beltrami volato subito in Belgio per discutere gli ultimi dettagli dell’operazione. Anche il centrocampista si trova già in città e nelle prossime ore dovrebbe già svolgere le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto che lo legherà all’Anversa per le prossime sue stagioni.

Sfuma così il suo terzo ritorno al Cagliari nonostante la lunga trattativa durata diversi mesi. L’accordo con il club sardo sembrava quasi una formalità dopo l'addio all'Inter, ma l’offerta presentata da Tommaso Giulini sarebbe stata rifiutata dal belga per una questione di soldi e di durata del contratto. Il Cagliari, infatti, non si sarebbe spinto oltre i 1,2 milioni di euro a stagione per l’ingaggio e un contratto per una sola stagione contro i due milioni e un Vienna richiesti dal giocatore. Il belga, dunque, tornerà a giocare in patria, l’annuncio ufficiale dell’affare dovrebbe arrivare entro le prossime ore.