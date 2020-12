Nainggolan sbarca in Sardegna e "punge" Conte: ecco le sue parole

Come riportato dalla testata Centotrentuno.com, Radja Nainggolan è sbarcato poco fa in Sardegna e breve verrà ufficializzato il suo passaggio in prestito secco al Cagliari. Il centrocampista belga ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti, e dalle sue parole sembra emergere un certo risentimento verso gli ultimi mesi in nerazzurro. Di seguito le sue parole:

"Voglio ritrovare la gioia di giocare a calcio, che in questa prima parte dell'anno mi è stata tolta. Mi piace giocare a calcio ed è quello che voglio fare: ho letto cose assurde e vorrei far parlare di me solo per quello che faccio in campo".

Ancora Nainggolan: "Finalmente sono qui come la scorsa estate, e finalmente qui anche nella prossima estate, vediamo. Sono uno che viene spostato a destra e a sinistra. Ho parlato con Di Francesco e so che lui mi voleva qui già in estate, e adesso ci siamo riusciti. La squadra è competitiva, mancava solo una certa continuità all'interno delle partite, ma so che non è facile con tanti giocatori giovani. Metterò la mia esperienza a disposizione del Cagliari".