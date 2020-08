Nainggolan saluta Cagliari, da martedì torna a disposizione dell'Inter

Continua a tenere banco in casa Inter il futuro di Radja Nainggolan, il cui periodo di prestito al Cagliari è arrivato agli sgoccioli. Il centrocampista belga ha iniziato negli scorsi giorni la preparazione con la squadra sarda ma il suo futuro, almeno per il momento, è a Milano.

Come sottolineato dall'edizione online della Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri Nainggolan ha svolto il suo ultimo allenamento con il Cagliari, e da martedì sarà nuovamente a disposizione dell'Inter, essendo terminato il periodo di prestito che lo legava al club sardo.

Secondo la rosea però, il giocatore spera di poter rientrare presto in Sardegna, in quanto la sua volontà è quella di proseguire nel rapporto con il Cagliari. Probabile un incontro nei prossimi giorni tra le due dirigenze per trovare un accordo: l'idea del club rossoblu è quella di chiedere un rinnovo del prestito del Ninja.