Nainggolan possibile partente.Destinazione a sorpresa per lui? I dettagli

Radja Nainggolan è considerato uno dei giocatori sacrificabili da Antonio Conte. Il nuovo tecnico nerazzurro non stravede per il belga, soprattutto per gli aspetti extra calcistici.

Al momento offerte per il centrocampista non sono arrivate, per questo Suning, stando a quanto riportato da La Repubblica, starebbe pensando ad una situazione particolare.

Nainggolan potrebbe andare infatti al Jiangsu, così che il suo stipendio da 4,5 milioni di euro non graverebbe sulle casse nerazzurre. Resta da capire se il giocatore accetterebbe la destinazione, o se invece, magari per motivi familiari, preferirebbe rimanere in Italia.