Nainggolan, parla il ds del Cagliari: "Tutto dipende dall'Inter"

Il ds del Cagliari Pierluigi Carta ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport: il dirigente del club sardo parla di Radja Nainggolan e della fattibilità dell'operazione con l'Inter. Ecco quanto affermato:



“Non abbiamo noi la palla. Se ci fossero la disponibilità economica e quella dell’Inter, per noi sarebbe importante proseguire per un’altra stagione con Nainggolan. Sappiamo cosa può dare al nostro gruppo in termini di personalità e leadership. Stiamo alla finestra, ma al momento non c’è nessun elemento che possa far spostare gli equilibri su un ritorno imminente.



Lui è il classico acquisto sardo, l’anno scorso ci ha scelti nonostante tante pretendenti. Ma in questo momento non abbiamo la palla in mano, ce l’ha l’Inter“.