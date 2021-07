Nainggolan, la situazione: cosa succede tra l'Inter e il belga

Ballano 800mila euro tra Radja Nainggolan e il ritorno al Cagliari, con la trattativa tra il giocatore e l'Inter che prosegue senza decisivi passi avanti. I nerazzurri hanno proposto al belga 1,2 milioni di euro di buonuscita contro i 2 richiesti a fronte dei 4 che avrebbe dovuto percepire in vista dell'ultimo anno di contratto interista.

Uno stallo sulle cifre che ha permesso al Besiktas di provare a inserirsi, con i turchi che hanno già proposto un biennale all'ex Roma. La tentazione però è relativa, perché il Ninja ha in mente solo il ritorno in Sardegna e una volta sciolti gli ultimi nodi economici con l'Inter, riabbraccerà Semplici e i suoi compagni.

L'Inter avrebbe voluto provare ad inserirlo nella trattativa per Nahitan Nandez, al pari di Dalbert, ma sembra che così non sarà. Il Ninja tornerà in Sardegna soltanto da svincolato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.