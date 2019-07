Nainggolan - La Cina potrebbe essere una destinazione gradita

Radja Nainggolan non rientra più nei piani tecnici dell'Inter, lo hanno sottolineato in primis, Giuseppe Marotta e successivamente Antonio Conte. Il centrocampista belga, voluto fortemente da Luciano Spalletti solamente un anno fa, potrebbe partire già in questa sessione di mercato.

Secondo il giornalista di Sportitalia e TuttoMercatoWeb, Gianluigi Longari, "per Nainggolan la Cina è una destinazione gradita. Discorso valido non solo per l’altro club di Suning".