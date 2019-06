Nainggolan, la cessione del belga per Conte vorrebbe dire solo una cosa

Nella giornata di ieri si è diffusa - anche piuttosto velocemente - la notizia di un ipotetico scambio tra Inter e Barcellona con Radja Nainggolan e Arturo Vidal come protagonisti.

Piazzare il belga altrove ad almeno 29 milioni di euro (cifra cui è posto a bilancio il cartellino del centrocampista) non sarà affatto facile. Coinvolgerlo in uno scambio per l'Inter sarebbe l'ideale, ma resta da capire se il club catalano sia quantomeno intenzionato a sedersi intorno a un tavolo e discutere. L'unica cosa certa, è il motivo per cui Conte avrebbe deciso di non blindare il Ninja. A spiegarlo è Tuttosport che scrive:

"Quanto accaduto è ulteriore dimostrazione di come Conte voglia estirpare dallo spogliatoio tutti gli elementi che hanno creato problemi nell’ultima stagione con l’obiettivo di creare una squadra di soldati pienamente sintonizzati sulla causa".