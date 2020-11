Nainggolan Inter, Romano è sicuro: a gennaio sarà finalmente addio

Sembra uno di quei matrimoni in cui non è d'accordo nessuna delle parti quello che lega attualmente l'Inter e Radja Nainggolan. Il Ninja durante la scorsa sessione di mercato sarebbe dovuto ritornare in Sardegna, col Cagliari che dopo la stagione in prestito lo avrebbe riabbracciato volentieri.

A complicare tutto però, fu la valutazione pari a 12 milioni di euro che il club di Via della Liberazione impose sul cartellino del belga e che il patron sardo Tommaso Giulini non fu in grado di offrire. E' così dunque che l'ex Roma, tra lo stupore generale, è rimasto nella Milano interista dove ad oggi non ha mai mostrato le proprie doti balistiche e tecniche.

A complicare i rapporti inoltre, c'è l'insoddisfazione di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro dopo la prestazione di ieri di Nainggolan contro il Parma non ha voluto neanche commentare. E allora attendiamo la sessione di mercato invernale, dove secondo Fabrizio Romano Inter ed entourage del giocatore cercheranno di fare in modo di accontentare tutti. Il tutto, rimanendo su una valutazione che si aggira sui 10 milioni di euro.