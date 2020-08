Nainggolan Inter, rifiutata la prima offerta del Cagliari: si attende Vidal

Nainggolan ha ufficialmente terminato il prestito al Cagliari e tornerà a disposizione dell'Inter. Il suo futuro è ancora incerto e potrebbe essere ancora in rossoblu. Il belga non rientrerebbe nei piani di Antonio Conte e la dirigenza sarebbe al lavoro per la sua cessione.

Come riportato da Sky Sport, nella giornata di oggi è andato in scena un incontro fra il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, e l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta per parlare del futuro di Radja Nainggolan. I nerazzurri avrebbero rifiutato una prima proposta sarda e sarebbero in attesa di ulteriori sviluppi sul fronte Arturo Vidal. Il cileno, infatti, è in trattative con il Barcellona per risolvere il contratto con un anno d'anticipo per poi firmare trasferirsi a parametro zero ai nerazzurri.

L'arrivo dell'ex Juventus sbloccherebbe di fatto la cessione di Nainggolan. I nerazzurri, però vorrebbero cederlo a titolo definitivo e avere la sicurezza di di monetizzare almeno 19 milioni di euro per evitare di fare una minusvalenza. Cifra ampiamente fuori dalla portata del Cagliari, che vorrebbe convincere l'Inter ad accettare un prestito con diritto di riscatto.