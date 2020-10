Nainggolan Inter, la trattativa con il Cagliari prosegue

Il tempo stringe e bisogna fare in fretta. L'Inter e il Cagliari proseguono senza sosta i contatti per trovare un'intesa sul cartellino di Radja Nainggolan. I sardi hanno più volte espresso tramite le parole di Di Francesco la volontà di riportare il belga in Sardegna, ma l'Inter vuole solo la cessione definitiva e non il prestito come il Cagliari proponeva inizialmente. La posizione della dirigenza nerazzurra si sta ammorbidendo grazie al possibile inserimento di due giovani talenti della primavera dei rossoblu.

Il presidente del Cagliari, Giulini, sta riflettendo su questa proposta. Il numero uno dei sardi è indeciso se liberarsi così facilmente di due talenti che in futuro potrebbero fare le fortune del club rossoblu e soprattutto monetizzare una loro eventuale cessione. I due talenti in questione sono Riccardo Ladinelli e Nunzio Lella.

Da Nainggolan è arrivata una mossa in favore del Cagliari, con il Ninja che sarebbe disposto a spalmarsi l'ingaggio su tre anni. La richiesta per il cartellino, secondo Giulini, resta comunque alta. Il Cagliari al momento non riuscirebbe a pagare il prezzo che l'Inter chiede. La sensazione è che entro lunedì tutti i pezzi del puzzle si vadano a comporre, per trovare una soluzione che accontenterà il Cagliari, Nainggolan e l'Inter.