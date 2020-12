Nainggolan Inter, la strada per il futuro del Ninja sembra già tracciata

Col passare delle settimane, i dubbi relativi al futuro professionale di Radja Nainggolan iniziano pian piano a sciogliersi. Il Ninja infatti, con ogni probabilità lascerà l'Inter già nella prossima sessione di mercato invernale.

A provarci per l'ex Roma la scorsa estate fu il Cagliari del patron Tommaso Giulini che dopo averlo avuto un anno in prestito, voleva proporre all'Inter una cessione a titolo definitivo in cambio di un assegno da 12 milioni di euro.

Un'offerta che non ha accontentato le richieste del club di Via della Liberazione che però adesso per gennaio potrebbe sedersi nuovamente intorno ad un tavolo ed essere più propensa a liberare il Ninja. Lo riferisce calciomercato.com.