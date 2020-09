Nainggolan Inter, la situazione. Il Ninja vuole rimanere

A un anno di distanza il Ninja è tornato. Si è ripresentato ad Appiano Gentile in ottima forma rimettendosi al servizio di Antonio Conte, dove tredici mesi fa era stato escluso senza diritto di replica e con pochi giri di parole.

Ora la situazione sembra, però, cambiata, complice anche una situazione particolare di mercato: l'Inter è disposta a cedere il centrocampista belga solo in caso di cessione definitiva. Nessun prestito, nemmeno per un ritorno a Cagliari. Come scrive La Gazzetta dello Sport, all'Inter non è ancora arrivata nessuna offerta per l'acquisto di Nainggolan.

Il Ninja si sta impegnando al massimo agli ordini di Antonio Conte, perchè ha capito che questi primi giorni all'Inter potrebbero non essere gli ultimi. Nainggolan viene dato con ottimo umore e in forma, anche se ancora lontana da quella dei compagni. Dovrà fare ancora di più per guadagnarsi l'Inter. Il belga ha due settimane di tempo per riprendersi definitivamente il suo posto nel centrocampo nerazzurro.