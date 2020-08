Nainggolan Inter, il belga verso la permanenza al Cagliari: trovato l’accordo

Ancora incerto il futuro di Radja Nainggolan per la prossima stagione. Il belga, rinato in questa stagione in prestito al Cagliari ha ancora un lungo contratto con l’Inter. Il club sardo sarebbe pienamente soddisfatto del rendimento del giocatore avrebbe intenzione di trattenerlo anche per i prossimi anni.

Intanto Nainggolan è stato inserito dal nuovo tecnico Eusebio Di Francesco nella lista per la prossima stagione ed ha iniziato con il resto del gruppo la preparazione atletica ad Asseminello. Stando a quanto riportato dall’ANSA, il centrocampista di proprietà dell’Inter avrebbe già trovato l’accordo economico con il club rossoblù e sarebbe in attesa dell’intesa economica tra i club.

L’intenzione dell’Inter sarebbe quella di cederlo a titolo definitivo in modo da liberarsi del suo alto ingaggio. I nerazzurri vorrebbero incassare circa 20 milioni di euro, cifra però fuori dai parametri del club sardo. Non è escluso che nella trattativa possa essere inserita una contropartita tecnica oppure che le due squadre possano trovare l’intesa per un altro prestito con obbligo di riscatto.