Nainggolan Inter, il belga torna alla base ma il Cagliari non molla

Nainggolan è tornato ad allenarsi con l’Inter dopo la scadenza del suo prestito col Cagliari. Il club sardo ha presentato una nuova offerta ai nerazzurri con questi che non l'avrebbero rispedita al mittente. Aumenterebbe quindi il pressing del club rossoblu, che non vorrebbe perdere una pedina rivelatasi fondamentale in quest'ultima annata. L'Inter prende tempo e cerca di fare delle valutazioni sulla mediana.



A riferirlo è il famoso cronista di mercato Fabrizio Romano durante le trasmissioni di "Sky Sport 24", che sottolinea come il belga sia tornato alla base e di come ancora, nonostante tutto, sia incerto il suo futuro:

"Nainggolan è a Milano per giocarsela, ha un’opportunità. L’incontro di ieri è stato interlocutorio, il passo fatto è stato importante, il Cagliari ha fatto un’offerta che l’Inter non ha rifiutato ma messo in stand-by. Ci vuole pensare e questa mattina si è presentato e inizia il suo lavoro con Conte. Adesso se la giocherà poi l’Inter dovrà fare delle valutazioni complessive a centrocampo. C’è grande movimento per l’Inter, ma intanto Nainggolan si allena e può dimostrare a Conte il suo valore".