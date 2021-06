Nainggolan-Inter, addio: le soluzioni sul tavolo per il belga

Il futuro di Radja Nainggolan all'Inter sembra, anche in questa stagione, oramai segnato. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il belga è fuori dal progetto nerazzurro.

L'Inter non vuole riconoscere al giocatore nè una buonuscita, nè, quindi, una risoluzione contrattuale. Probabile che si batta la strada del prestito secco al Cagliari, per liberarsi del pesante ingaggio, per poi perderlo a zero.

Ma all'Inter piace molto anche Nahitan Nandez che vorrebbe provare a fare il salto in una grande. In questo caso le trattative potrebbe essere riviste in altra maniera.