Nainggolan, il belga utilizzato come pedina di scambio per Vidal? I dettagli

"La premessa è doverosa: non si tratta di una trattativa avviata ma di un’idea, di una chiacchiera che come si dice in questi casi potrebbe anche essere portata via dal vento. Arriva dalla Catalogna e poggia su qualche base logica che non fa una piega. Il Barcellona e l’Inter potrebbero mettere in atto uno scambio tra Radja Nainggolan e Arturo Vidal".

Comincia così l'articolo riportato da Sportmediaset. Il cileno la scorsa estate è stato ad un passo dall'approdo in nerazzurro, ma la volontà del DS interista Piero Ausilio di andare in all-in su Luka Modric ha permesso al Barcellona di sferrare l'attacco decisivo.

Oggi l'ex centrocampista bianconero in blaugrana percepisce il doppio dell'ingaggio del Ninja. Un fattore senza dubbio da non sottovalutare ma che, complice l'approdo sulla panchina interista di Antonio Conte, potrebbe far abbassare le pretese al giocatore.