Nainggolan, ieri summit tra l'Inter e l'agente del belga: cessione possibile?

Arrivato a Milano solo un'estate fa sotto esplicita richiesta dell'ormai ex tecnico interista Luciano Spalletti, Radja Nainggolan può già lasciare il capoluogo lombardo. Ne è sicura la redazione del Corriere della Sera che questa mattina rivela:

“Non è escluso che nel summit con Alessandro Beltrami si sia parlato anche anche di un possibile addio di Nainggolan sebbene per evitare minusvalenze non sarebbero accolte offerte inferiori ai 30 milioni“.

Insomma, il summit in Corso Vittorio Emanuele del famoso agente, oltre a poter interessare Nicolò Barella in orbita Inter in entrata, potrebbe coinvolgere anche il nome dell'ex centrocampista della Roma.