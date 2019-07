Nainggolan, Di Francesco lo vuole alla Sampdoria: c'è solo un intoppo

Ai tempi dell'esperienza della Roma i due hanno mostrato di avere un certo feeling. Un feeling che vedrebbe addirittura il neo-tecnico della Sampdoria Eusebio Di Francesco spingere per convincere la proprietà capitanata da Massimo Ferrero ad ingaggiare Radja Nainggolan.

Il centrocampista belga è stato apertamente dichiarato dall'Inter fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. Una scelta che ha sorpreso tutti e che sin da subito per il Ninja ha fatto muovere i cinesi del Dalian e dello Shanghai Shenhua.

Secondo Gianluca Di Marzio, l'approdo di Nainggolan in Liguria al momento resta solo una "pazza idea" per via dell'ingaggio percepito attualmente dall'ex Roma pari a 4.5 milioni.