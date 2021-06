Nainggolan Cagliari, urge trovare una soluzione. Ipotesi contropartita

Il futuro di Radja Nainggolan continua a riempirsi sempre più di interrogativi. Il centrocampista, l'ultima stagione in prestito al Cagliari ma ancora di proprietà dell'Inter, non sa ancora per quale squadra giocherà l'anno prossimo.

All'Inter oltre a cedere un big per monetizzare puntano anche a liberarsi di quei giocatori fuori dal progetto, e Nainggolan sembra essere uno di questi. Dal canto suo, anche il neo-tecnico interista Simone Inzaghi sembra aver manifestato la propria voglia di non puntare sul Ninja.

Dunque, stando a quanto appreso durante l'edizione odierna del tg di Sportmediaset, con il Cagliari si cercherà di trovare qualche incastro (magari tramite l'inserimento di qualche contropartita tecnica) per rendere tutte le parti felici e lasciare Nainggolan in Sardegna.