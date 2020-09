Nainggolan Cagliari, si lavora per il prestito con obbligo di riscatto

Rientrato a Milano dopo il prestito al Cagliari, Radja Nainggolan è in attesa di capire se Antonio Conte è pronto a dargli una chance da giocarsi in nerazzurro. Il patron sardo Tommaso Giulini non ha mai nascosto le difficoltà del proprio club per riconfermare il Ninja.

Quest'oggi però, Nicolò Schira ha fatto sapere che l'Inter valuta il belga 12 milioni di euro e che si sta lavorando per concludere l'affare sulla base di un prestito oneroso pari a 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni di euro.

Una proposta che potrebbe soddisfare il club di Via della Liberazione e che dopo l'arrivo di Arturo Vidal ha necessità di sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi.