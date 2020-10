Nainggolan Cagliari, Passetti: “Faremo il possibile. Se si fa, si fa domani”

Ancora incerto incero il futuro di Radja Nainggolan. Il belga non è stato inserito nella lista dei convocati dall’Inter per la trasferta contro la Lazio e potrebbe ritornare al Cagliari in queste ultime ore di calciomercato. Il club sardo avrebbe già trovato l’intesa col giocatore sul contratto ma ci sarebbe ancora distanza con i nerazzurri sulla formula e le cifre del trasferimento.

Sull’argomento è intervenuto Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, che ha parlato così del mercato dei sardi ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro l'Atalanta:

“Manca pochissimo alla fine del mercato, cercheremo di assecondare le volontà dell’allenatore che sono le stesse della società. Faremo il possibile garantendo l’equilibrio economico della società che è il principio base con cui dobbiamo muoverci. Più no che sì Nainggolan? Vediamo, manca un giorno alla fine: se si fa, si fa entro domani”.