Nainggolan Cagliari, l'Inter potrebbe anche non cederlo

Da quando è rientrato dal prestito al Cagliari non si è fatto altro che parlare della possibile (ri)partenza di Radja Nainggolan per la Sardegna. Oggi però, il futuro del Ninja potrebbe avere un epilogo diverso.

Stando a quanto riferito dall'ANSA infatti, l'interesse dei rossoblù per il belga è ancora presente e potrebbe continuare ad esserlo fino all'ultimo giorno di mercato.

A stravolgere i piani del Presidente del Cagliari Tommaso Giulini potrebbe essere Antonio Conte, tecnico interista che potrebbe reinserire Nainggolan nel gruppo in maniera piuttosto prepotente. L'averlo impiegato contro la Fiorentina in un momento difficile della partita, testimonia come l'allenatore nerazzurro si fidi ancora del centrocampista.