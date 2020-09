Nainggolan Cagliari, l'Inter è stata chiara: parte solo a titolo definitivo

Rientrato a Milano dopo l'anno in prestito al Cagliari, club che da giovane lo ha lanciato nel calcio "dei grandi", Radja Nainggolan non sa ancora che tipo di futuro lo attende.

Nel match di ieri contro la Fiorentina il Ninja è subentrato a partita in corso con una prestazione più che sufficiente. I contatti tra Inter e Cagliari per l'eventuale ritorno in Sardegna del giocatore però, continuano ad essere vivi.

L'allenatore rossoblù Eusebio Di Francesco ha confermato che vogliono ancora Nainggolan e che Nainggolan vuole ancora il Cagliari. A "complicare" il tutto resta la volontà dell'Inter che secondo Nicolò Schira ha intenzione di cedere l'ex Roma solo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro.